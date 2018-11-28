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Первая в Москве канатная дорога закрылась на второй день работы из-за кибератаки

17:59, 28.11.2018
Первая в Москве канатная дорога закрылась на второй день работы из-за кибератаки
Фото: скриншот видео youtube.com

Первая в Москве канатная дорога закрылась на второй день работы из-за кибератаки на серверы объекта.

В пресс-службе Московской канатной дороги рассказали, что компьютерные серверы подверглись атаке сегодня в 14 часов по московскому времени. После этого сотрудники приостановили движение дороги и оперативно высадили всех пассажиров для их безопасности, передает ТАСС.

На данный момент работа канатной дороги прекращена.

Напомним, что 26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по фуникулеру, а для москвичей дорога заработала на следующей день.

Маршрут канатной дороги проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом «Лужники».

Происшествия
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