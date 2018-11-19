«Дочка» КАМАЗа продала акции автогиганта Евразийскому банку развития

Дочерняя компания КАМАЗа — ООО «Финансово-лизинговая компания «КАМАЗ» перестала владеть пакетом акций материнской компании в количестве 26,3 млн штук. Это составляет 3,72% от общего числа голосующих акций компании.



«Основание для отчуждения соответствующей организацией голосующих акций эмитента <...>: договор купли-продажи ценных бумаг от 15 ноября 2018 г. №1007», — говорится в сообщении компании.

После отчуждения сегодня, 19 ноября, у ФЛК осталась 1 акция ПАО «КАМАЗ». ФЛК продала принадлежавший ей пакет акций Евразийскому банку развития (ЕАБР), сообщает «Интерфакс».

Отметим, что ЕАБР предоставил КАМАЗу «финансирование в размере более 9,5 млрд рублей, в том числе для реализации инвестиционной программы».

Ранее госкорпорация «Ростех» снизила долю в уставном капитале ПАО «КАМАЗ» на 2,8%, до 47,1%. Доля прочих юридических и физических лиц при этом увеличилась с 11,56% до 14,36%, доли других крупных акционеров не изменились.

