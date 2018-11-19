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Госдолг Удмуртии уменьшился за месяц на 0,5 миллиарда рублей

10:07, 19.11.2018
Госдолг Удмуртии уменьшился за месяц на 0,5 миллиарда рублей
Фото: pixabay.com

Размер государственного долга Удмуртии за месяц сократился на 0,5 млрд рублей.

Как сообщает Минфин республики, на 1 ноября он составил 47,5 млрд рублей. Снижение произошло за счет погашения 25% от номинала, или 500 млн рублей, семилетних облигаций Удмуртской Республики серии RU35001UDM0.

55% в объеме госдолга занимают бюджетные кредиты, 28% — кредиты, полученные в банках, 17% — государственные ценные бумаги УР.

Расходы на обслуживание госдолга на 1 ноября 2018 года составили 1,8 млрд рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

Экономика Удмуртия
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