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Происшествия

Армия Сирии установила контроль над последним оплотом ИГ

21:53, 17.11.2018
Армия Сирии установила контроль над последним оплотом ИГ
Фото: maxpixel.net

Армия Сирии установила контроль над последними удерживаемыми боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на сирийские СМИ, военные начали контролировать территории в районе вулканического плато ас-Сафа. В ходе операции было ликвидировано «большое число» террористов. Среди них был и главарь ИГ по кличке Абу Хаджир аш-Шишани.

Ранее американский журнал The National Interest сообщает, что Иордания станет следующей страной, где террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) может укрепить свои позиции.

Происшествия
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