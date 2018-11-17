Армия Сирии установила контроль над последним оплотом ИГ

Армия Сирии установила контроль над последними удерживаемыми боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на сирийские СМИ, военные начали контролировать территории в районе вулканического плато ас-Сафа. В ходе операции было ликвидировано «большое число» террористов. Среди них был и главарь ИГ по кличке Абу Хаджир аш-Шишани.

Ранее американский журнал The National Interest сообщает, что Иордания станет следующей страной, где террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) может укрепить свои позиции.