Украина задержала 15 судов за заход в порты Крыма

Государственная пограничная служба Украины задержала 15 судов за «незаконный заход в порты оккупированного Крыма».

«В общем задержаны и находятся в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов. Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», — приводит УНН заявление представителей ведомства.



Отмечается, что «в поле зрения» украинских пограничников находятся еще 940 плавсредств, большая часть из которых обслуживает порты полуострова.



Ранее Россия и Украина начали переговоры по обмену капитанов российского судна «Норд» и украинского «ЯМК-0041».

Напомним, украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта. Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Украинский суд арестовал «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы. Экипаж вернулся в Россию в октября.