По делу Рашида Аитова завершились прения

Сегодня в Московском суде выступил второй адвокат главы «Свея» Рашида Аитова Александр Павлов. Он после 40 минутной речи попросил суд оправдать его подзащитного, передает корреспондент «Реального времени».

«Исходя из вышеизложенного, я полагаю, ваша честь, единственным правильным и справедливым решением в отношении моего подзащитного, является вынесение оправдательного приговора», — отметил Александр Павлов.

На заседании присутствовали пострадавшие дольщики, однако постоянные слушатели по делу юристы Елена Лукьянова и Елена Пяткова вместе с еще одной женщиной попасть в зал суда на открытое заседание не смогли — их попросили выйти из-за нехватки мест. Елена Пяткова обратилась по данному факту с жалобой к заместителю председателя суда.

Следующее заседание назначили на 8 ноября, когда с последним словом выступит сам Рашид Аитов, после чего судья удалится для вынесения решения по делу.

Напомним, что ранее оправдать Аитова в рамках прений попросил и госадвокат Руслан Игнатьев.