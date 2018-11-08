В Бугульме расследуют драку полицейских с игроком «Нефтехимика»

18-летний игрок молодежной команды «Нефтехимика» Раиль Мустафин подал заявление об избиении полицейскими. Сейчас хоккеист проходит лечение в РКБ. По словам родственников, у него сотрясение, вывих плеча и переломы пальцев. Своими обидчиками пострадавший называет шестерых сотрудников бугульминского ОБЭП. Драка произошла в ночном клубе «Барвиха» в Бугульме, где Раиль поссорился с одним из клиентов.

— Я приехал за девушкой. Он сам начал потасовку со мной, толкнул меня плечом. Я, во избежание конфликта, ничего ему не сказал, и он начал проявлять агрессию. Замахнулся и начал прыгать — это он наносил мне удары. Потом я вышел на улицу, они уже догнали меня все вшестером и избили, — рассказывает Раиль.

Между тем в администрации клуба рассказывают другую историю. По их словам, молодой спортсмен сам устроил драку, ударил клиента и убежал из клуба, разбив стекло. В МВД по РТ, где начали проверку, пока не комментируют ситуацию, тем не менее источник издания в правоохранительных органах сообщил, что зачинщиком конфликта был сам Мустафин: «Хоккеист на контракте и сейчас просто отстаивает правоту, чтобы на него санкции не наложили в клубе. Потому что руку он порезал в этом кафе. Он не то что сам все начал, он сам все это и сделал».

Подробнее об истории конфликта читайте в материале «Реального времени».