Суд арестовал бывшего заместителя Хабирова в Красногорске за взятку
Бабушкинский суд Москвы арестовал заместителя главы Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрия Феоктистова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
«В отношении Феоктистова избрана мера в виде заключения под стражу на срок по 29 декабря», — цитирует News.ru пресс-секретаря суда Марию Боровикову.
Феоктистов являлся заместителем бывшего главы Красногорска Радия Хабирова, которого президент России Владимир Путин 11 октября назначил врио главы Башкирии.Происшествия Башкортостан
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