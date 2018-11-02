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Суд арестовал бывшего заместителя Хабирова в Красногорске за взятку

19:57, 02.11.2018
Суд арестовал бывшего заместителя Хабирова в Красногорске за взятку
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Бабушкинский суд Москвы арестовал заместителя главы Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрия Феоктистова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

«В отношении Феоктистова избрана мера в виде заключения под стражу на срок по 29 декабря», — цитирует News.ru пресс-секретаря суда Марию Боровикову.

Феоктистов являлся заместителем бывшего главы Красногорска Радия Хабирова, которого президент России Владимир Путин 11 октября назначил врио главы Башкирии.

Происшествия Башкортостан
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