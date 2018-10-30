Следком возбудил уголовное дело после ЧП при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов»

По факту затопления плавучего дока ПД-50 в Мурманске, который повредил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», возбуждено уголовное дело.



По данным следствия, в результате инцидента пострадали пять человек. Один человек, старший механик смены, считается пропавшим без вести. Еще четверо работников извлечены из воды с признаками обморожения и доставлены в медицинские учреждения.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Тем временем президент Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин заявил, что авианосец «Адмирал Кузнецов» мог быть не застрахован. Отмечается, что имущество Министерства обороны обычно не страхуется.

Напомним, инцидент произошел сегодня на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске. Цистерны плавучего дока ПД-50 заполнились водой и он ушел под воду. Причиной стал перебой в подаче электроэнергии.

Ранее сообщалось, что авианосец «Адмирал Кузнецов» не поврежден и отбуксирован на другой завод.