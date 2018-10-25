Активистка «Другой России» вскрыла вены на выставке полицейской техники в Москве
Активистка «Другой России» Ольга Шалина вскрыла вены на выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех».
Также она раскидала листовки со словами «ФСИН — это ад», сообщает «Медуза» со ссылкой на подругу Шалиной и участницу Pussy Riot Марию Алехину.
В телеграм-канале «Прямое действие», который ведет «Другая Россия», уточняется, что так активистка протестовала «против репрессивной системы ФСИН».
Шалину уже задержали, на данный момент она находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Происшествия
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