Активистка «Другой России» вскрыла вены на выставке полицейской техники в Москве

Активистка «Другой России» Ольга Шалина вскрыла вены на выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех».

Также она раскидала листовки со словами «ФСИН — это ад», сообщает «Медуза» со ссылкой на подругу Шалиной и участницу Pussy Riot Марию Алехину.

В телеграм-канале «Прямое действие», который ведет «Другая Россия», уточняется, что так активистка протестовала «против репрессивной системы ФСИН».

Шалину уже задержали, на данный момент она находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.