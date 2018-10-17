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У стрелявшего в Керчи студента было более 150 патронов — глава Крыма

21:42, 17.10.2018

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у стрелявшего в Керчи на руках было более 150 патронов.

Аксенов добавил, что число раненых при взрывах в Керченском политехническом колледже составляет 53, передает ТАСС. «Все меры помощи будут оказаны семьям погибших», — заявил глава региона.

Тем временем оперативный штаб огласил список пострадавших. Личности десяти человек пока установить не могут, так как они находятся в тяжелом состоянии, пишет RT.

Напомним, сегодня студент четвертого курса политехнического колледжа Керчи организовал взрыв в учебном заведении, а после покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнование в связи с трагедией, а в Казани появился мемориал памяти погибших в результате взрывов в керченском колледже.

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