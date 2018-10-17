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В Казани появился мемориал памяти погибших в Керчи

20:04, 17.10.2018
В Казани появился мемориал памяти погибших в Керчи
Фото: kzn.ru

В Ленинском саду Казани появился мемориал памяти погибшим в результате взрывов в керченском колледже. Жители столицы Татарстана почтили память погибших.

Кроме цветов и свечей, здесь оставили несколько плакатов с надписями «Керчь, Казань с тобой!», фотографию колледжа, где произошла трагедия, говорится в сообщении мэрии Казани.

Отмечается, что акцию организовали студенты.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и президент России Владимир Путин выразили соболезнование в связи с трагедией в Керчи.

Напомним, сегодня студент четвертого курса политехнического колледжа Керчи организовал взрыв в учебном заведении, а после покончил с собой. По последним данным, число погибших составило 19 человек, еще около 50 ранены.

Силовики официально назвали произошедшее терактом. Позже СКР переквалифицировал ранее возбужденное уголовное дело о теракте на статью об убийстве двух и более лиц.

Происшествия Татарстан
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