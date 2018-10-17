Александр Поветкин приедет на боксерский турнир в Кирове

В пятницу, 19 октября, состоится Кубок губернатора Кировской области по боксу. Сообщается, что специальным гостем турнира станет олимпийский чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Поветкин.

Кубок губернатора пройдет в режиме матчевого противостояния между командами Татарстана и Кировской области. Боксеры сойдутся в семи разных весовых категориях, по результатам которых судьи назовут победителя турнира.

Также кроме Поветкина, на церемонию открытия соревнований в Киров приедет российский артист и любитель бокса Владимир Сычев.

Начало турнира намечено на 19 октября в 17 часов в местной спортивной школе «Юность».