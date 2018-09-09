Президент Молдавии попал в больницу после ДТП — СМИ

Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП, в результате чего молдавский лидер был госпитализирован.

По данным Publika.md, автомобили кортежа столкнулись с грузовиком, после чего одна из машин перевернулась.

В полиции подтвердили факт аварии, но не уточнили про госпитализацию Додона.



«Две машины из официального кортежа президента страны попали в дорожно-транспортное происшествие. Пострадавшим оказана медицинская помощь. », — говорится в сообщении пресс-службы полиции Молдавии.