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Происшествия

Президент Молдавии попал в больницу после ДТП — СМИ

15:21, 09.09.2018
Президент Молдавии попал в больницу после ДТП — СМИ
Фото: kremlin.ru

Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП, в результате чего молдавский лидер был госпитализирован.

По данным Publika.md, автомобили кортежа столкнулись с грузовиком, после чего одна из машин перевернулась.

В полиции подтвердили факт аварии, но не уточнили про госпитализацию Додона.

«Две машины из официального кортежа президента страны попали в дорожно-транспортное происшествие. Пострадавшим оказана медицинская помощь. », — говорится в сообщении пресс-службы полиции Молдавии.

Происшествия
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