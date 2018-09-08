На месте убийства Захарченко в ДНР установили мемориальный камень

В центре Донецка установили мемориальный камень в память о погибших главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко и его телохранителе.



К месту гибели политика люди продолжают нести цветы и свечи, передают «Известия».

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек, погиб также телохранитель политика.