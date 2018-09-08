На месте убийства Захарченко в ДНР установили мемориальный камень
В центре Донецка установили мемориальный камень в память о погибших главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко и его телохранителе.
К месту гибели политика люди продолжают нести цветы и свечи, передают «Известия».
Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек, погиб также телохранитель политика.Происшествия Татарстан
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