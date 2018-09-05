В самарском ЦУМе произошла эвакуация из-за подозрительного предмета

В ЦУМ «Самара» утром в среду, 5 сентября, произошла эвакуация посетителей и сотрудников. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Движение на участке улицы Вилоновской от Агибалова до Спортивной оказалось полностью перекрыто. У здания находятся машины полиции и скорой помощи. По предварительной версии, в ЦУМе был найден подозрительный предмет.

Пользователи пишут, что в настоящий момент проезд для транспорта открыт. Оперативных комментариев в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области получить не удалось.

Напомним, сегодня в Казани оцепили остановку «Площадь Свободы» из-за оставленной сумки.