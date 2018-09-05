В самарском ЦУМе произошла эвакуация из-за подозрительного предмета
В ЦУМ «Самара» утром в среду, 5 сентября, произошла эвакуация посетителей и сотрудников. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Движение на участке улицы Вилоновской от Агибалова до Спортивной оказалось полностью перекрыто. У здания находятся машины полиции и скорой помощи. По предварительной версии, в ЦУМе был найден подозрительный предмет.
Пользователи пишут, что в настоящий момент проезд для транспорта открыт. Оперативных комментариев в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области получить не удалось.
Напомним, сегодня в Казани оцепили остановку «Площадь Свободы» из-за оставленной сумки.Происшествия
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