СК РФ попросил продлить арест руководителю тушения пожара в «Зимней вишне»

По уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» обвиняемым проходит руководитель первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин. Следственный комитет России попросил суд продлить его арест.

Ходатайство будет рассматриваться Центральным районным судом Кемерово 5 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, мужчину задержали 7 июля. Он первым прибыл на место пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек. В отношении Бурсина возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в халатности. В начале августа его госпитализировали из следственного изолятора. Сообщалось, что он пытался покончить с собой.