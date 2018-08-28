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Медведев впервые с 14 августа появился на публике, проведя встречу с Никитиным

21:20, 28.08.2018
Медведев впервые с 14 августа появился на публике, проведя встречу с Никитиным
Фото: government.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые с 14 августа показался на публике, проведя встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

Встреча прошла в подмосковной резиденции главы правительства, сообщает «РИА Новости».

Ранее в правительстве России объяснили отсутствие Медведева на публичных мероприятиях спортивной травмой.

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