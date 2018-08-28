Медведев впервые с 14 августа появился на публике, проведя встречу с Никитиным
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые с 14 августа показался на публике, проведя встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.
Встреча прошла в подмосковной резиденции главы правительства, сообщает «РИА Новости».
Медведев после долго отсутствия на публике провел встречу с врио губернатора Нижегородской области, кадры распространили российские телеканалы. Беседа состоялась в подмосковной резиденции премьера Горки-9 pic.twitter.com/W1YRZEqR8r
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 августа 2018 г.
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