В Самаре неизвестные убрали надгробие криминального авторитета с детской площадки

В Самаре неизвестные демонтировали гранитный памятник, напоминающий надгробие и установленный на детской площадке.

Советник директора Росгвардии и кандидат в депутаты Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что сегодня памятник исчез с того места, где находился вчера.

«Сегодня ранним утром бандитский памятник был демонтирован с детской площадки на Н-Садовой и вывезен неизвестными лицами», — написал Хинштейн в Twitter.

Он утверждает, что памятник был установлен лидеру самарской ОПГ Владимиру Беркуту. Якобы его убили на этой самой площадке.

Снимки гранитного надгробия на детской площадке в одном из дворов Самары распространились вчера по рунету. Однако автор фотографии утверждает, что памятник стоит на этом месте уже три года.