В Москве начали проверку из-за «кубометров документов» в заброшенном отделе УФМС

Московские следователи выясняют происхождение личных документов, в том числе паспортов, обнаруженных в здании закрывшегося УФМС.

«По результатам виновные будут привлечены к установленной законом ответственности, а материалы проверки мы направим в следственные органы», — передает РБК со ссылкой на ведомство.



Накануне блогер Лана Сатор опубликовала в Instagram фотографии пачек документов, оставленных без присмотра в заброшенном отделе УФМС.

«Кубометры оставленных документов», — подчеркнула Сатор.