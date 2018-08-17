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В Москве начали проверку из-за «кубометров документов» в заброшенном отделе УФМС

13:17, 17.08.2018

Московские следователи выясняют происхождение личных документов, в том числе паспортов, обнаруженных в здании закрывшегося УФМС.

«По результатам виновные будут привлечены к установленной законом ответственности, а материалы проверки мы направим в следственные органы», — передает РБК со ссылкой на ведомство.

Накануне блогер Лана Сатор опубликовала в Instagram фотографии пачек документов, оставленных без присмотра в заброшенном отделе УФМС.

«Кубометры оставленных документов», — подчеркнула Сатор.

Происшествия
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