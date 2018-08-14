Объемы ввода жилья в Удмуртии упали почти на 8%

В Удмуртии за 7 месяцев 2018 года введено в эксплуатацию 382,2 кв. м жилья. Это на 7,7% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили «Реальному времени» в Удмуртстате. Всего построено 6 223 квартиры.

При этом индивидуальные застройщики возводят жилья больше в этом году, чем в прошлом. Всего ими сдано 163,9 тысячи кв. м, что почти на 12% больше, чем за январь — июль 2017 года.

Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия в январе — июле 2018 года заняла 4-е место по вводу жилья на 1 000 жителей с показателем 252,3 кв. м. Лидером в этом отношении остается Татарстан, где на каждую тысячу проживающих введено 339,9 кв. м жилья. Наименьший показатель в Пермском крае — 160,9 кв. метров жилья.

Стоит отметить, что в первом полугодии, по данным Удмуртстата, на треть снизились объемы строительных работ в республике — до 11,2 млрд рублей. По этому показателю Удмуртия среди регионов ПФО находилась на 10 месте.