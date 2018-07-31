Под завалами рухнувшего в Пермском крае завода нашли тело мужчины

Житель Кунгура в Пермском крае погиб при обрушении стены на территории заброшенного ремонтно-механического завода.

После разбора завалов было найдено тело 29-летнего мужчины. Его придавило плитой, рассказали в городской службе спасения. По данному факту началась доследственная проверка. Сейчас следователи осматривают место происшествия, выясняя, как в заброшенном здании мог оказаться молодой человек.

Напомним, в Кунгуре обрушилось здание цеха бывшего ремонтно-механического завода. Инцидент произошел в понедельник днем, 30 июля.