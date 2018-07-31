В Пакистане спасли российского альпиниста, который был несколько дней заблокирован в горах

В Пакистане спасли российского альпиниста Александр Гукова, который несколько дней был заблокирован на горе Латок-1. Об этом написала в Facebook участвовавшая в спасательной операции Анна Пиунова.

На данный момент, по ее словам, Гуков находится в в госпитале в Скарду.

«По состоянию: особых обморожений нет, пустяки. Очень ослаб, разговаривает с трудом», — подчеркнула Пиунова.

Гуков вместе с другим альпинистом Сергеем Глазуновым взобрались на гору Латок-1, однако не смогли оттуда спуститься. Позже Глазунов погиб, сорвавшись вместе со снаряжением. Гуков же сумел закрепиться на скале на высоте 6,2 тыс. метров. Спасательная операция откладывалась, так как вертолеты из-за погодных условий не могли добраться до россиянина, передает «РИА Новости».