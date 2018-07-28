Сайт уфимского университета стал «посылать» абитуриентов, студентов и преподавателей

Неизвестные хакеры взломали сайт уфимской Восточной экономико-гуманитарной академии. Главная страница стала нецензурно отвечать посетителям.

На данный момент разработчики сайта закрыли доступ на сайт, однако большую часть дня он предлагал выбрать из трех вариантов: я абитуриент, я студент или я преподаватель.

В любом из трех случаев страница нецензурно «посылала» посетителя.

Теперь же при переходе на портал ВЭГА выходит сообщение: Site under construction.