Сайт уфимского университета стал «посылать» абитуриентов, студентов и преподавателей
Неизвестные хакеры взломали сайт уфимской Восточной экономико-гуманитарной академии. Главная страница стала нецензурно отвечать посетителям.
На данный момент разработчики сайта закрыли доступ на сайт, однако большую часть дня он предлагал выбрать из трех вариантов: я абитуриент, я студент или я преподаватель.
В любом из трех случаев страница нецензурно «посылала» посетителя.
Теперь же при переходе на портал ВЭГА выходит сообщение: Site under construction.ТехнологииITОбществоОбразование Башкортостан
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