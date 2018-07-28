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Сайт уфимского университета стал «посылать» абитуриентов, студентов и преподавателей

20:09, 28.07.2018
Сайт уфимского университета стал «посылать» абитуриентов, студентов и преподавателей
Фото: ren.tv/скриншот

Неизвестные хакеры взломали сайт уфимской Восточной экономико-гуманитарной академии. Главная страница стала нецензурно отвечать посетителям.

На данный момент разработчики сайта закрыли доступ на сайт, однако большую часть дня он предлагал выбрать из трех вариантов: я абитуриент, я студент или я преподаватель.

В любом из трех случаев страница нецензурно «посылала» посетителя.

Теперь же при переходе на портал ВЭГА выходит сообщение: Site under construction.

ТехнологииITОбществоОбразование Башкортостан
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