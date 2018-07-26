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В Удмуртии директор техникума подозревается во взяточничестве из-за свадеб в столовой

15:52, 26.07.2018 1
В Удмуртии директор техникума подозревается во взяточничестве из-за свадеб в столовой
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

В Удмуртии 60-летний директор техникума в поселке Кизнер подозревается во взяточничестве. Правоохранители полагают, что он позволял проводить свадьбы в столовой ссуза.

Директор техникума трижды получал взятки от местной жительницы, передает пресс-служба СУ СКР по УР. Всего он получил 42 тысячи рублей.

«Полученные за незаконные действия средства использовал в личных целях», — подчеркивают в Следкоме.

Свидетели допрошены. Подозреваемый признал вину и раскаялся. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Происшествия Удмуртия
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