В Удмуртии директор техникума подозревается во взяточничестве из-за свадеб в столовой

В Удмуртии 60-летний директор техникума в поселке Кизнер подозревается во взяточничестве. Правоохранители полагают, что он позволял проводить свадьбы в столовой ссуза.

Директор техникума трижды получал взятки от местной жительницы, передает пресс-служба СУ СКР по УР. Всего он получил 42 тысячи рублей.

«Полученные за незаконные действия средства использовал в личных целях», — подчеркивают в Следкоме.

Свидетели допрошены. Подозреваемый признал вину и раскаялся. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.