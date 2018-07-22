В Пермском крае на трассе столкнулись пять автомобилей

Авария с участием пяти автомобилей произошла в Пермском крае на 427-м километре автодороги М-7 «Волга».

Как пишут очевидцы в соцсетях, авария случилась вечером 21 июля. Автомобиль УАЗ вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2110, который от удара вылетел в кювет. После чего внедорожник въехал в проезжающий Renault. В ДТП также поучаствовали еще две легковые машины.

«В Renault ехали женщина, бабушка и внук. У ребенка сотрясение и ушибы, у бабушки разрыв тонкой кишки, у женщины перелом пальца. У водителя перелом таза, ноги и не знаю еще чего, но память он на тот момент потерял», — рассказывают пользователи в одной из групп «Вконтакте».

Пострадавших людей скорая увезла в нытвенскую больницу.

Напомним, ранее в Татарстане в результате ДТП с тремя машинами пострадал годовалый ребенок.