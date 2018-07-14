В России могут ужесточить требования к сырью для коньяка и пива

Роскачество предложило закрепить в ГОСТах на коньяк и пиво методики проверки соблюдения требований к сырью для производства этих напитков.



«ГОСТ не имеет в поддерживающем перечне метода определения природы виноматериала, из-за чего невозможно официально отличить настоящий коньяк от похожих напитков, изготовленных из другого сырья и по иной технологи», — передает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

В ведомстве предложили зафиксировать в ГОСТ метод «определения соотношения изотопного состава углерода, кислорода, водорода».

В законодательстве, касающемся пивоваренной отрасли, отсутствует методика контроля замены пивоваренного сырья зерном или продуктами его переработки. По закону частичная замена допускается в количестве не более 20%.

«Подобный правовой пробел необходимо решать путем включения проверенных, в том числе международных, методик испытаний в обязательные требования», — считают в Роскачестве.

Ранее Минздрав РФ предложил повысить акцизы на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли. Кроме того, в России могут ввести обязательную маркировку пива.