Генпрокуратура России взяла на контроль борьбу с браконьерами

Генеральная прокуратура России усилила контроль за сохранностью водных биоресурсов и борьбой с браконьерством в период путины осетров и лосося.



С 2017 года в Генпрокуратуре создана межведомственная рабочая группа по вопросам исполнения законодательства, направленного на пресечение фактов незаконной добычи и оборота водных биологических ресурсов.

«Заседания группы проводятся регулярно, прежде всего в преддверии путины осетров и лосося», — сообщил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, в сфере охраны водных биоресурсов, аквакультуры и сохранения рыбных запасов страны органами прокуратуры только за прошлый год вскрыто более 14 тыс. нарушений законодательства.

Отмечается, что в суды предъявлено 4,3 тыс. исков на полмиллиарда рублей. Возбуждено 212 уголовных дел и еще десятки материалов находятся в стадии доследственных проверок и оперативных разработок