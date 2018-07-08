Генпрокуратура России взяла на контроль борьбу с браконьерами
Генеральная прокуратура России усилила контроль за сохранностью водных биоресурсов и борьбой с браконьерством в период путины осетров и лосося.
С 2017 года в Генпрокуратуре создана межведомственная рабочая группа по вопросам исполнения законодательства, направленного на пресечение фактов незаконной добычи и оборота водных биологических ресурсов.
«Заседания группы проводятся регулярно, прежде всего в преддверии путины осетров и лосося», — сообщил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
По его словам, в сфере охраны водных биоресурсов, аквакультуры и сохранения рыбных запасов страны органами прокуратуры только за прошлый год вскрыто более 14 тыс. нарушений законодательства.
Отмечается, что в суды предъявлено 4,3 тыс. исков на полмиллиарда рублей. Возбуждено 212 уголовных дел и еще десятки материалов находятся в стадии доследственных проверок и оперативных разработокПроисшествия
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