У племянника экс-президента Армении при обысках нашли наркотики и оружие

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении во время обысков у Нарека Саргсяна, племянника экс-президента страны Сержа Саргсяна, нашла оружие, наркотики и похищенные картины.



При обысках в одной из квартир Саргсяна спецслужбы обнаружили кокаин, метамфетамин, четыре пистолета и патроны, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, то картины племянник бывшего президента получил от наследника художника Мартироса Сарьяна. Он обещал заплатить за 14 рисунков $28 тыс., но деньги не отдал и картины не вернул.

Ранее обыски проводились по месту жительства Нарека Саргсяна. Там нашли 115 тыс. долларов, дорогие часы, золотые монеты и украшения.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют законность их приобретения.

Напомним, в апреле парламент Армении выбрал экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики. Вскоре Саргсян подал в отставку из-за массовых протестов против его назначения.