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Российские моряки обнаружили на дне Балтики советскую подлодку

15:39, 29.06.2018
Российские моряки обнаружили на дне Балтики советскую подлодку
Фото: pxhere.com

Советскую подводную лодку, затонувшую в годы Великой Отечественной войны, обнаружили в Балтийском море.

«Экипаж новейшего морского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота обнаружил в Балтийском море затонувшую подводную лодку. Предположительно, корабль является подводной лодкой ВМФ СССР «С-12», погибшей в период Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении пресс-службы Балтийского флота РФ.

Ранее стало известно, что в Татарстане на подъем затонувших кораблей потратят полмиллиарда рублей.

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