Российские моряки обнаружили на дне Балтики советскую подлодку
Советскую подводную лодку, затонувшую в годы Великой Отечественной войны, обнаружили в Балтийском море.
«Экипаж новейшего морского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота обнаружил в Балтийском море затонувшую подводную лодку. Предположительно, корабль является подводной лодкой ВМФ СССР «С-12», погибшей в период Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении пресс-службы Балтийского флота РФ.
Ранее стало известно, что в Татарстане на подъем затонувших кораблей потратят полмиллиарда рублей.Происшествия
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