В Казани продлили арест оперу БЭП по делу о «взятке» в 550 тысяч

Под стражей до 26 июля оставил сегодня Советский райсуд Казани оперуполномоченного отдела управления УЭБиПК МВД Татарстана Ивана Вовка, задержанного в мае после получения 550 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении 29-летнего капитана полиции возбуждалось по признакам получения взятки. Следователи подозревали, что деньги ему передавались за решение вопроса со снятием ареста на автомобиль сожительницы обвиняемого по уголовному делу. Задержали полицейского с поличным на парковке торгового центра «Сфера» в Казани. Операция проходила под контролем сотрудников собственной безопасности МВД Татарстана.

16 мая суд отправил подозреваемого под арест. А 29 июня ему было предъявлено окончательное обвинение — уже не по взятке, а по покушению на мошенничество.

Ранее в Казани обвинявшегося во взятке 2,8 млн рублей директора МУП «Ритуал» Павла Чепиленко признали виновным лишь в мошенничестве и наказали условным сроком.