Активисты призвали Госсовет Удмуртии отклонить закон о родных языках
Инициативная группа «За языки РФ» призвала Госсовет Удмуртии отклонить законопроект о добровольном изучении родных языков. Пока под петицией поставили подписи чуть больше 200 человек.
«Принятие данных поправок приведет к разрушению всей системы национального образования — от госзаказа на подготовку профессиональных кадров в области национальной филологии до финансирования издания учебно-методической литературы», — говорится в обращении.
Отмечается, что в республике удмуртский язык изучается только в 32% школ. При этом он преподается только как родной язык этническим удмуртам.
Напомним, что Госсовет РТ не поддержал проект закона о родных языках. Госдума рассмотрит его уже 19 июня.
По данным СМИ, решено внести в законопроект изменения. Власти РФ не будут отменять обязательное изучение языков. Однако обязательным станет предмет «родной язык», в котором уже будет предложено выбирать свой родной язык.ОбществоОбразование Удмуртия
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