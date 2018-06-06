Активисты призвали Госсовет Удмуртии отклонить закон о родных языках

Инициативная группа «За языки РФ» призвала Госсовет Удмуртии отклонить законопроект о добровольном изучении родных языков. Пока под петицией поставили подписи чуть больше 200 человек.

«Принятие данных поправок приведет к разрушению всей системы национального образования — от госзаказа на подготовку профессиональных кадров в области национальной филологии до финансирования издания учебно-методической литературы», — говорится в обращении.

Отмечается, что в республике удмуртский язык изучается только в 32% школ. При этом он преподается только как родной язык этническим удмуртам.

Напомним, что Госсовет РТ не поддержал проект закона о родных языках. Госдума рассмотрит его уже 19 июня.

По данным СМИ, решено внести в законопроект изменения. Власти РФ не будут отменять обязательное изучение языков. Однако обязательным станет предмет «родной язык», в котором уже будет предложено выбирать свой родной язык.