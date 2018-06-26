В Ульяновске КАМАЗ с асфальтом провалился под землю

В Ульяновске КАМАЗ с асфальтом провалился на ремонтируемом участке дороги. Причиной аварии стала проломившаяся бетонная плита.

В администрации заявили, что ответственность за провал должен нести ульяновский филиал компании «Т Плюс».

«Проломившаяся бетонная плита относится к коммуникации ульяновского филиала «Т Плюс» — крупнейшей российской частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, — приводит слова и.о. начальника управления информполитики администрации города Евгения Носова портал ulpravda.ru.

Однако в компании намерены провести экспертизу. Они уверены, что бетонная плита провалилась из-за рабочих, ремонтировавших дорогу.

«Проблема возникла после того, как здесь приступила к работе подрядная организация, проводящая ремонт дорожного покрытия. Почему провалилась плита? При проведении дорожных работ она либо была сдвинута с места, либо повреждена фрезой, которую использовали дорожники», — сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

Напомним, более года назад в Набережных Челнах под землю ушли два грузовика, стоявших на площадке официального дилера КАМАЗа.