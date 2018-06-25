Банки заподозрили в маскировке долгов по аналогии с действиями накануне мирового кризиса

Банки по всему миру могут маскировать заимствования с помощью операций репо по аналогии с действиями инвестбанка Lehman Brothers накануне мирового финансового кризиса 2008 года.



«Данные указывают на значимый масштаб приукрашивания балансов на рынках репо» — передают «Ведомости» со ссылкой на отчет Банка международных расчетов (BIS).

Отмечается, что благодаря квартальной периодичности отчетности банки могут четыре раза в год безнаказанно подстраивать балансы ради соответствия нормативам регуляторов и таким образом казаться «здоровее», чем в реальности.

«Данные американских фондов денежного рынка свидетельствуют о явной цикличности в долларовых заимствованиях репо среди банков, особенно в тех странах и регионах, где коэффициент левериджа рассчитывается на основе показателей на конец квартала», — говорится в документе.

При операциях репо банки привлекают краткосрочные займы под залог своих активов с обязательством впоследствии выкупить обеспечение. Полученные средства затем можно предоставить в долг по обратному репо, а полученный залог использовать в качестве обеспечения по новым займам.

Отмечается, что закрытие обратного репо в конце квартала обеспечивает поступление средств, которые можно использовать для погашения прямого репо, сокращая долговую нагрузку.