Главком рассказал о перспективе развития ВМФ РФ

ВМФ РФ планирует увеличить количество кораблей с высокоточным оружием в дальней морской зоне, строить большие корабли и подлодки пятого поколения.

«Сегодня перспектива развития ВМФ России осязаема и конкретна. Это дальнейшее оснащение сил флота носителями высокоточного оружия и увеличение процентной составляющей этих носителей в составе группировок флота в дальней морской зоне», — цитирует представителя пресс-службы Минобороны по ВМФ Игоря Дыгало «РИА Новости».

Ранее стало известно, что беспилотники корабельного базирования начнут разрабатывать в интересах морской авиации Военно-Морского Флота России. Всего же до 2020 года планируется поставить 100 новых летательных аппаратов.