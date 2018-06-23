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Главком рассказал о перспективе развития ВМФ РФ

21:24, 23.06.2018
Главком рассказал о перспективе развития ВМФ РФ
Фото: kremlin.ru

ВМФ РФ планирует увеличить количество кораблей с высокоточным оружием в дальней морской зоне, строить большие корабли и подлодки пятого поколения.

«Сегодня перспектива развития ВМФ России осязаема и конкретна. Это дальнейшее оснащение сил флота носителями высокоточного оружия и увеличение процентной составляющей этих носителей в составе группировок флота в дальней морской зоне», — цитирует представителя пресс-службы Минобороны по ВМФ Игоря Дыгало «РИА Новости».

Ранее стало известно, что беспилотники корабельного базирования начнут разрабатывать в интересах морской авиации Военно-Морского Флота России. Всего же до 2020 года планируется поставить 100 новых летательных аппаратов.

ПромышленностьОПК
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