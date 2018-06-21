СК предъявил экс-губернатору Сахалина обвинение в получении еще 20 взяток

Следственный комитет России (СК) предъявил экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и еще нескольким бывшим чиновникам обвинения в получении 20 взяток.

В созданную Хорошавиным преступную группу входили также руководитель секретариата губернатора Вячеслав Горбачев, заместитель руководителя аппарата губернатора и бывший мэр Южно-Сахалинска Анатолий Макаров, вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин и гендиректор ОАО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Андрей Лобкин.



«По версии следствия, Хорошавин, являясь губернатором Сахалинской области, при участии названных должностных лиц, выполнявших под его руководством различные роли членов созданной им организованной группы, получил в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. с каждого», — говорится в сообщении СК.



Кроме того, следствие, по ее словам, выяснило, что Хорошавин, используя свое служебное положение, создал условия для получения взяток (в размере 3 млн и 10 млн руб.) еще от двух лиц, решивших баллотироваться в депутаты городской думы Южно-Сахалинска. Деньги были взяты «за оказание взяткодателям содействия в подготовке и ведении избирательных кампаний [...], отказ от противоправного воспрепятствования осуществлению законного права быть избранными, а также ведению ими экономической деятельности на территории Сахалинской области».



Напомним, Александр Хорошавин был осужден на 13 лет лишения свободы, а также приговорен к штрафу в 500 млн рублей за получение взяток.