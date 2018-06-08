«Ренова» вложит в строительство теплиц в Чувашии 6,5 миллиарда рублей

Группа компаний «Ренова» намерена вложить 6,5 млрд рублей в строительство тепличного комплекса «Новочебоксарский». Площадь комплекса составляет 22 га.

Подробности проекта обсудили глава Чувашии Михаил Игнатьев и замдиректора «Реновы» Владимир Лукьянов.

Предполагается, что комплекс будет выращивать 15 тысяч тонн продукции в год, сообщается на сайте правительства республики.

На сегодня вложено 1,9 млрд рублей. В декабре 2018 года первый этап строительства будет завершен. В первую очередь будут построены теплицы на площади 11 га.

Реализация проекта позволит создать в Чувашии 500 новых рабочих мест.