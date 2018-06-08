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«Ренова» вложит в строительство теплиц в Чувашии 6,5 миллиарда рублей

15:53, 08.06.2018
«Ренова» вложит в строительство теплиц в Чувашии 6,5 миллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Группа компаний «Ренова» намерена вложить 6,5 млрд рублей в строительство тепличного комплекса «Новочебоксарский». Площадь комплекса составляет 22 га.

Подробности проекта обсудили глава Чувашии Михаил Игнатьев и замдиректора «Реновы» Владимир Лукьянов.

Предполагается, что комплекс будет выращивать 15 тысяч тонн продукции в год, сообщается на сайте правительства республики.

На сегодня вложено 1,9 млрд рублей. В декабре 2018 года первый этап строительства будет завершен. В первую очередь будут построены теплицы на площади 11 га.

Реализация проекта позволит создать в Чувашии 500 новых рабочих мест.

ПромышленностьАгропром
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