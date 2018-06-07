Суд арестовал пытавшегося купить за $2 млн пост главы МВД Дагестана

Пресненский суд Москвы арестовал до 5 августа начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева.



«Избрать в отношении Хизриева меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, а всего — до 5 августа», — передает РБК со ссылкой на решение судьи Елены Абрамовой.

Хизриева обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Подсудимый с обвинением не согласился, опроверг наличие у него финансовых средств для дачи взятки и пожаловался на свое здоровье.

«Это провокации! И я сообщал об их подготовке ФСБ, рассказывал про ряд служебных проверок в Дагестане, принуждение гражданских лиц к даче лживых показаний», — заявил Хизриев.

Напомним, Хизриев был задержан 5 июня по подозрению в намерении купить пост главы МВД республики за $2 млн.