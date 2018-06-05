Грузия разорвала дипотношения с Сирией

Министерство иностранных дел Грузии направило ноту в ООН о разрыве дипломатических отношений с Сирией.



В Грузии решение объяснили тем, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.



«Официальная нота Министерства иностранных дел Грузии в связи с разрывом дипломатических отношений между двумя странами с 1 июня 2018 года была передана дипломатическому представительству Сирийской Арабской Республики в Организации Объединенных Наций и Египетской Арабской Республике», — говорится в сообщении МИДа.

Грузия также уведомила о разрыве отношений с Сирией генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша.

Напомним, Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 29 мая. Республика договорилась об установлении дипломатических отношений.