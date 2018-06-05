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Peugeot и Citroen отзывают в России почти 20 тысяч авто из-за проблем со стеклоочистителями

18:27, 05.06.2018
Peugeot и Citroen отзывают в России почти 20 тысяч авто из-за проблем со стеклоочистителями
Фото: en.wikipedia.org / M 93

Официальный представитель Peugeot и Citroen в России — ООО «Пежо Ситроен Рус» объявило об отзыве 19,7 тыс. авто. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв попадают машины Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser, реализованные с февраля 2008 года по сентябрь 2014 года.

«Причиной отзыва автомобилей является особенность конструкции вентиляции переднего стеклоочистителя, строение которой может приводить к попаданию воды и последующей блокировке электродвигателя в результате коррозии внутренних элементов», — говорится в сообщении.

На указанных автомобилях будут заменены элементы стеклоочистителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Информация о VIN-кодах отзываемых авто доступна на сайте Росстандарта.

Ранее Citroen отзывал в России автомобили C4 Picasso из-за проблем с капотом.

ПромышленностьМашиностроение
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