Peugeot и Citroen отзывают в России почти 20 тысяч авто из-за проблем со стеклоочистителями

Официальный представитель Peugeot и Citroen в России — ООО «Пежо Ситроен Рус» объявило об отзыве 19,7 тыс. авто. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.



Под отзыв попадают машины Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser, реализованные с февраля 2008 года по сентябрь 2014 года.



«Причиной отзыва автомобилей является особенность конструкции вентиляции переднего стеклоочистителя, строение которой может приводить к попаданию воды и последующей блокировке электродвигателя в результате коррозии внутренних элементов», — говорится в сообщении.



На указанных автомобилях будут заменены элементы стеклоочистителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



Информация о VIN-кодах отзываемых авто доступна на сайте Росстандарта.



Ранее Citroen отзывал в России автомобили C4 Picasso из-за проблем с капотом.