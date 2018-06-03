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В Дагестане ликвидировали главаря бандгруппы

21:19, 03.06.2018
В Дагестане ликвидировали главаря бандгруппы
Фото: nac.gov.ru

Главарь бандгруппы был ликвидирован в ходе спецоперации, проведенной силовиками в Цумадинском районе Дагестана. Предварительно он опознан как главарь «цумадинской» банды.

Органы безопасности получили информацию о нахождении в лесном массиве вблизи поселка Кванада Цумадинского района Дагестана бандита, причастного к преступлениям террористической направленности, передает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)

«Обнаруженный боевик отказался сложить оружие и вступил в перестрелку с бойцами спецназа ФСБ. Ответным огнем он был нейтрализован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава силовиков и пострадавших среди гражданского населения нет. На месте работает оперативно-следственная группа. В районе столкновения обнаружен автомат и боеприпасы к нему.

Напомним, в марте в ходе контртеррористической операции в Дагестане российские силовики уничтожили боевика, связанного с ИГ (террористическая организация, запрещена в России).

Происшествия
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