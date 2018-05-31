«Штаб» татар в Москве провел общетюркский ифтар

Фото: Пресс-служба «Штаба» татар Москвы

«Штаб» татар в «Шатре Рамадана» Московского муфтията впервые провел общетюркский ифтар под лозунгом «Единый народ единой страны». В мероприятии приняли участие представители национальных объединений татар, узбеков, казахов, азербайджанцев, кумыков, турков, ногайцев, уйгуров и других тюркских народов города Москвы.

Мероприятие началось с лекции Ислама хазрата Валитова о важности исламских ценностей в жизни тюркских народов. Далее слово взял организатор тюркского ифтара, лидер «Штаба» татар Москвы Рустэм Ямалеев. Как отметил организатор, главная задача предстоящего ифтара — распространение исламских ценностей среди других тюркских народов, популяризация духовного наследия среди молодежи и содействие объединению тюркских народов России.

— Осенью прошлого года община крымских татар совместно с нами провела большой концерт тюркских народов. На этом мероприятии возникла идея впредь собирать представителей тюркских общин в Москве и организовать единый ифтар. Надеемся, что ифтары еще более объединят представителей тюркских народов, в первую очередь молодежь. Тюркская молодежь России должна принять активное участие в молодежной политике России, — подчеркнул лидер «Штаба» татар Москвы, меценат.

Рустэм Ямалеев обратил внимание на то, что тюркских народов объединяет язык, история и будущее. «Сегодня тюркские народы — один из крепких столпов основы России. А для этого необходимо объединиться и реализовать общие проекты», —заявил Ямалеев.

Деятельность «Штаба» татар Москвы в направлении консолидации тюркских народов в Москве высоко оценил и муфтий Духовного собрания России, член Общественной палаты Альбир хазрат Крганов.

«В России проживают около 200 народов, и это большое богатство нашей страны. Наша задача — сохранять и приумножать это культурное богатство», — обратился к собравшимся муфтий Альбир Крганов.

Продолжил эту тему и историк Назиф Мириханов, отметив, что в России по Конституции каждому народу гарантировано сохранение языка и культуры. «Я надеюсь, что и в будущем каждый представитель тюркского народа сможет получать образование на родном языке», — отметил бывший полпред Татарстана в России Назиф Мириханов.

В конце вечера гости ифтара «Единый народ единой страны» также обсудили проблемы сохранения идентичности в Москве и наметили общие планы.

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