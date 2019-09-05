«Спурт» подал на банкротство производителя салфеток Bulgaree Green, сумма требований — 65 млн рублей
ПАО АКБ «Спурт» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов подало иск о банкротстве казанского ООО «Булгари Грин» (бренд Bulgaree Green).
Заявление поступило в Арбитражный суд Татарстана 3 сентября. АСВ требует с компании 65,6 млн рублей, следует из материалов на сайте картотеки арбитражных дел.
Bulgaree Green является производителем декоративных салфеток и аксессуаров для сервировки стола — скатертей и одноразовой посуды.Бизнес Татарстан
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