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«Спурт» подал на банкротство производителя салфеток Bulgaree Green, сумма требований — 65 млн рублей

13:32, 05.09.2019 1
«Спурт» подал на банкротство производителя салфеток Bulgaree Green, сумма требований — 65 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

ПАО АКБ «Спурт» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов подало иск о банкротстве казанского ООО «Булгари Грин» (бренд Bulgaree Green).

Заявление поступило в Арбитражный суд Татарстана 3 сентября. АСВ требует с компании 65,6 млн рублей, следует из материалов на сайте картотеки арбитражных дел.

Bulgaree Green является производителем декоративных салфеток и аксессуаров для сервировки стола — скатертей и одноразовой посуды.

Бизнес Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:14
    дорогие салфеточки, однако.
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