Мужчины-предприниматели: «Офис при женщинах расцветает»

Якорным человеком в моей жизни стала мама. Ее философия, отношение к жизни, ценности помогают и ведут меня. Мамы, к несчастью, уже нет в живых, но в тяжелых ситуациях я до сих пор мысленно обращаюсь к ней. Ключевую роль в становлении «Алмаз-холдинг» сыграли две моих сестры. И я благодарен им за то, что все это время они были рядом и сейчас остаются в нашем ювелирном бизнесе.



Наш бизнес полностью связан с прекрасной половиной человечества. В любом украшении самое ценное — дама, которая его носит. И, конечно, я благодарен женщинам за то, что они есть, что играют ключевую роль в развитии ювелирного дела. В наших магазинах в основном работают дамы. И на ювелирных предприятиях 80 процентов сотрудников — женщины, потому что работа тонкая.