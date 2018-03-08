Мужчины-предприниматели: «Офис при женщинах расцветает»
Предприниматели Татарстана рассказали о женском влиянии на их карьеру
Если верить английскому фольклору, то за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. И судя по комментариям ведущих бизнесменов Татарстана, это на самом деле так. Накануне 8 Марта предприниматели рассказали «Реальному времени», как жены вдохновляли на развитие карьеры, мамы делились бесценными советами, а дочери способствовали успеху.
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Флун Гумеров президент компании «Алмаз-холдинг»
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Якорным человеком в моей жизни стала мама. Ее философия, отношение к жизни, ценности помогают и ведут меня. Мамы, к несчастью, уже нет в живых, но в тяжелых ситуациях я до сих пор мысленно обращаюсь к ней. Ключевую роль в становлении «Алмаз-холдинг» сыграли две моих сестры. И я благодарен им за то, что все это время они были рядом и сейчас остаются в нашем ювелирном бизнесе.
Наш бизнес полностью связан с прекрасной половиной человечества. В любом украшении самое ценное — дама, которая его носит. И, конечно, я благодарен женщинам за то, что они есть, что играют ключевую роль в развитии ювелирного дела. В наших магазинах в основном работают дамы. И на ювелирных предприятиях 80 процентов сотрудников — женщины, потому что работа тонкая.
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Равиль Гибадуллин генеральный директор VIPelectronics
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Мой бизнес создан полностью на деньги жены. У нее раньше был издательский бизнес: газеты, журналы, справочники. И все свои деньги она вложила в VIPelectronics. Так что без жены, возможно, и не было бы нашей компании. На протяжении 20 лет работы VIPelectronics жена поддерживает меня. Сегодня она отвечает за финансовое направление, бухгалтерию компании. Мы много спорим по поводу принятия того или иного управленческого решения, но всегда приходим к компромиссу. Я часто ошибаюсь, а жена помогает найти мне верный выход из ситуации. Еще на меня сильно влияет дочь. Благодаря ей я стал более социально-ответственным человеком.
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Николай Лаптев директор казанского филиала АО «Открытие брокер»
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На мою карьеру повлияла супруга. Она преподаватель и подсказывала мне идеи как работать в том или ином направлении. Потом, когда я стал директором, тоже давала мудрые советы. Женщина в принципе влияет на мужчину положительным образом, потому что оказывает моральную поддержку, создает уют и влияет на спокойствие в семье. Женщины ведут нас к достижениям новых целей. Друзья, конечно, тоже помогают, но любимая женщина всегда рядом. И помощь, соответственно, более продуктивна.
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Валерий Абсалямов ЦДН «Валери»
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По мусульманской традиции я привык все решения принимать сам. Как в анекдоте: мы посоветовались, я решил. На бизнес, скорее, меня сподвигли дети. Правда, косвенно. Их надо было растить, поднимать на ноги. Так что американской сказки не было, никто меня ни на что не подталкивал. Другое дело, что, конечно, без женщин не обойтись. Без них я бы так серьезно не работал. У нас всегда был женский коллектив, потому что, на мой взгляд, риелторы-женщины могут решить многие тонкости в нашем деле. Офис при женщинах расцветает, они несут тепло и уют, дисциплинируют. Женщины двигают нас по жизни. Но главным человеком в моей жизни всегда была и остается мама. Выше нее никого нет. Она может сказать и критичные вещи, и нелицеприятные. Но это мама, она хочет как лучше.
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Ильгиз Камалеев генеральный директор компании «АТМ Волга»
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Женщины всегда играют важную роль в жизни мужчины. На меня в первую очередь повлияла мама. Она дала мне воспитание, задала правильные векторы. А вообще меня вдохновляют все окружающие женщины. У них свой взгляд на вещи, в некоторых ситуациях они гораздо мудрее, больше развита интуиция. Женщины проницательные, очень тонко улавливают те моменты, которым мы не придаем значения, дают верные подсказки.
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Виктор Степанцов директор «Театра на Булаке» и «Казань-интур»
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Все мои дамы: и мама, и супруга, и дочь, и внучки — все имеют непосредственное отношение к моей карьере, потому что я их люблю, и они всегда со мной. Самое главное для карьеры — это отношения. Если есть гармония в отношениях, то можно придумать много всего разного. Если тебя в семье поддерживают, то, конечно, все сложится. А иначе все разрушается. У нас семейное дело. Вместе работаем, что в туризме, что в ресторанном и театральном бизнесе. Окончательные решения принимаю я, но всегда советуюсь с женой и дочерью. В каких-то ситуациях я их учу, в каких-то — прислушиваюсь к ним.
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Артем Силкин директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск»
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Я самостоятельный человек, конечно, но роль матери в любой семье и работе неоценима, в моей в том числе. Важное качество для любой женщины — поддерживать. Мне мама в детстве разрешала заниматься всем, что нравится: я рисовал, развлекался, как хотел, что и сформировало мой круг интересов. Я благодарен родителям и маме в том числе за то, что не заставляли ничего делать. Мама работает не в моей области, но помогает мне созданием комфортной обстановки, условий для работы. Думаю, в этом и есть задача каждой женщины.
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Динар Мингазов генеральный директор медицинского центра «КОРЛ»
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Конечно, женщины на меня повлияли. Благодаря маме я получил образование и по ее совету выбрал путь в жизни. Сейчас, когда возникают сложности, мама всегда помогает. Что касается супруги, то она приносит ежедневное вдохновение и благодаря ей хочется делать больше. С дочкой связаны все планы, она тоже влияет сильно на мою жизнь. В трудных ситуациях мама, жена и дочка всегда поддерживают, поэтому без них никуда.
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