День в истории 4 марта: наказание за фейки о ВС РФ, родился Фикрят Табеев
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 4 марта 2024 года
4 марта в Казань приедет председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов, а Рустам Минниханов посетит Нижнекамский район. Сегодня отмечаются Всемирный день борьбы с ожирением и Всемирный день инженерии. Два года назад президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям, 12 лет назад Владимир Путин избран президентом России, 105 лет назад началось наступление армии адмирала Александра Колчака против Восточного фронта Рабоче-крестьянской Красной армии, в ходе которого были взяты Мензелинск, Бугульма, Чистополь. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Раис Татарстана Рустам Минниханов посетит с рабочей поездкой Нижнекамский район.
- В Казань приедет председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов.
- Континентальная хоккейная лига, плей-офф — третий матч «Ак Барса» и «Автомобилиста».
Кто родился
- 1678 — итальянский композитор, скрипач Антонио Вивальди (скончался 28 июля 1741 года). Среди наиболее известных его работ четыре скрипичных концерта «Времена года».
- 1818 — русский востоковед, профессор Казанского и Петербургского университетов, один из основоположников русской школы буддизма Василий Васильев (скончался 10 мая 1900 года).
- 1928 — первый секретарь Татарского обкома КПСС в 1960—1979 годах Фикрят Табеев (скончался 3 июня 2015 года).
- 1928 — советский и российский конструктор автоматического артиллерийского и стрелкового вооружения для армии Василий Грязев (скончался 1 октября 2008 года).
- 1953 — председатель Совета директоров ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Ришат Хисматуллин.
- 1954 — советский и российский танцовщик, певец, заслуженный артист России Борис Моисеев (скончался 27 сентября 2022 года).
Кто скончался: Николай Гоголь и Кит Флинт
- 1825 — русский врач, основатель отечественной эпидемиологии Даниил Самойлович (родился 22 декабря 1744 года).
- 1852 — русский писатель Николай Гоголь (родился 1 апреля 1809 года). Известен такими произведениями, как «Мертвые души», «Вий», «Ревизор», «Тарас Бульба», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и так далее.
- 1992 — актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Евстигнеев (родился 9 октября 1926 года).
- 2019 — британский музыкант, участник электронной группы The Prodigy с момента основания Кит Флинт (родился 17 сентября 1969 года). Причиной смерти стало самоубийство. За год до этого, 18 марта 2918 года, The Prodigy выступили с концертом в казанском «Баскет-холле».
- 2020 — перуанский дипломат, пятый Генеральный секретарь ООН в 1982—1991 годах Хавьер Перес де Куэльяр (родился 19 января 1920 года).
Праздники: День борьбы с ожирением и День инженерии
- Всемирный день борьбы с ожирением. Изначально отмечался 11 октября, но с 2020 года дата была изменена. Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
- Всемирный день инженерии. Празднуется с 2020 года по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций и установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая прошла в ноябре 2019 года в Париже.
- День театрального кассира. Его в 2009 году предложил отмечать российский Государственный драматический театр «Приют комедианта».
События в истории: приостановка ДРСМД, закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ
- 1803 — в России вышел «Указ о вольных хлебопашцах», согласно которому помещики получили право освобождать крепостных крестьян поодиночке и селениями с выдачей земельного участка.
- 1818 — в Москве открыли памятник предводителям Второго народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
- 1877 — на сцене Большого театра состоялась премьера балета композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро».
- 1877 — американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал голосовое передающее устройство. Речь о микрофоне.
- 1918 — в водах Бермудского треугольника пропало военно-морское судно «Циклоп». На его борту находились более 300 пассажиров, а также члены экипажа.
- 1919 — началось наступление армии адмирала Александра Колчака против Восточного фронта Рабоче-крестьянской Красной армии, в ходе которого были взяты Мензелинск, Бугульма, Чистополь. Также его войскам удалось выйти к Каме в районе нынешних Набережных Челнов, где белые захватили 18 пароходов и 47 барж. Затем армия Колчака вышла на подступы к Казани, однако в конце апреля войскам Красной армии удалось перейти в контрнаступление.
- 1955 — японская корпорация Sony приступила к выпуску карманных радиоприемников.
- 2012 — Владимир Путин избран президентом России на третий срок. Его соперниками были Геннадий Зюганов и Михаил Прохоров.
- 2018 — бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней так же поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.
- 2019 — президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД). Документ приостановлен до устранения США «допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия».
- 2020 — знаменитый казанский лофт, «Фабрику Алафузова», выставили на продажу. За весь комплекс владельцы запросили 300 млн рублей.
- 2020 — Шамиль Агеев единогласно переизбран председателем Торгово-промышленной палаты Татарстана на ближайшие 5 лет. Он занимает эту должность с 1993 года.
- 2022 — президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Наказание за это преступление может составить до 15 лет лишения свободы. Также за распространение заведомо ложной информации предусмотрены: штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, исправительные работы на срок до года, принудительные работы до 3 лет, лишение свободы на тот же срок.
- 2022 — «Водоканал» приступил к реконструкции самого ветхого участка третьего северного коллектора. Аварийный отрезок в 680 метров расположен вдоль элитных жилых домов по улице Чистопольской, на его ремонт выделено 400 млн рублей.
- 2022 — в России ограничили доступ к социальной сети Twitter.
- 2022 — перенесли Специальную Олимпиаду, которая должна была пройти в 2023 году в Казани.
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