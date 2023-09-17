Мыши в законе

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Летящие на крыльях ночи и наводящие ужас своим внешним видом. Пьющие кровь, бросающиеся на белое и «гнездящиеся» в волосах. Это лишь малая доля страшилок, которые веками придумывали люди про летучих мышей. Пандемия коронавируса только добавила антипатии к этим животным. А между тем в реальности все обстоит иначе. Кто они на самом деле и почему летучих мышей нельзя убивать, читайте в материале «Реального времени».

Жертвы предрассудков

У летучих мышей сложилась не самая, мягко скажем, хорошая репутация. На протяжении столетий они неизменно ассоциируются с силами зла и различной нечистью, вампирят и не упускают случая навредить людям. Люди, впрочем, тоже не отстают. Рукокрылых, а именно к этому отряду относятся летучие мыши, истребляют по всему миру самыми разнообразными способами, в том числе путем поедания. Как выяснилось, последний вариант обернулся очередными проблемами как для людей, так и для мышей. Пандемия коронавируса унесла по всему миру уже более 6,3 млн человеческих жизней и спровоцировала очередную волну агрессии против рукокрылых. Их вновь стали массово истреблять по всему миру, хотя численность большинства видов итак сокращается. Кстати, патогенный коронавирус может заразить человека от рукокрылых только через промежуточного хозяина. Так что жителям ряда стран стоит пересмотреть пищевые предпочтения.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Кровь летучие мыши тоже не пьют. По крайней мере, рукокрылые Татарстана предпочитают совсем иную диету.

— В мире известно примерно полторы тысячи видов рукокрылых. И только три вида, которые питаются кровью. Это очень редкое явление, поэтому не нужно думать, что все наши летучие мыши — монстры и вампиры. Наши летучие мыши питаются исключительно насекомыми и в этом плане вреда для человека не представляют, — рассказал «Реальному времени» главный хранитель Зоологического музея и гербария им. Э.А. Эверсманна Дирекции музеев КФУ Ильдар Хайрутдинов.

По словам биолога, большинство летучих мышей — животные насекомоядные. Из-за своих небольших размеров и специфической диеты они потребляют значительное количество пищи. А насекомые — пища легкоусвояемая. За достаточно короткие сроки можно получить много калорий. И поэтому польза от этих животных для сельского хозяйства огромна.

— В нашем регионе это одни из основных потребителей колоссального количества самых разнообразных насекомых, в том числе насекомых-кровососов. В ночное время летучие мыши не имеют практически конкурентов и поэтому добывают общепризнанных вредителей. Например, майских жуков, некоторые виды бабочек, — говорит Хайрутдинов.

Отметим, что представители некоторых видов, обитающих в России, за сутки могут съесть до 4 тысяч комаров, что составляет до половины веса летучей мыши. Впрочем, в Татарстане подобные исследования не проводили, сообщил биолог.

— Нет исследований, которые проводились бы на территории Татарстана в плане потребления объема насекомых, и говорить, кто у нас является рекордсменом по потреблению, трудно. Но есть закономерность, что в пересчете на единицу массы тела наиболее мелкие виды потребляют гораздо больше пищи. Наша гигантская вечерница в пересчете на единицу массы тела потребляет меньше пищи, чем некоторые ночницы и нетопыри. Но в граммах сказать трудно, — признается Хайрутдинов.

Соседство поневоле

Летучие мыши страдают не только из-за стереотипов, но и просто из-за неправильно выбранного жилья. Впрочем, иногда сам человек не оставляет им выбора.

— Антропогенная нагрузка сказывается весьма негативно на этих животных. Во-первых, они все, как правило, обитают на участках со старовозрастными лесами, которые вызывают интерес у лесной промышленности. Такие деревья вырубаются в первую очередь. Но эти леса богаты кормовой базой для летучих мышей. Это самые разнообразные насекомые. Кроме того, здесь есть большое количество укрытий: в дуплах старых деревьев, например, — объясняет главный хранитель Зоологического музея КФУ.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Лишившись дома, летучие мыши ищут новый.

— Как и любые живые организмы, рукокрылые могут адаптироваться к изменяющимся условиям. Например, они стали селиться в человеческих постройках: на чердаках, в чердачных помещениях, заброшенных домах. Они находят для себя укрытия, но, к сожалению, это не всегда нравится людям. Мыши создают шум, может появиться неприятный запах. Кроме того, не стоит забывать, что они, как и многие дикие млекопитающие, могут быть переносчиками вируса бешенства. И это, безусловно, негативный фактор соседства с рукокрылыми, — признает биолог.

Мыши под законной крышей

Люди от таких соседей стараются избавиться. Кто-то своими силами, кто-то с помощью специальных служб и фирм. Между тем далеко не все знают, что все летучие мыши Татарстана охраняются законом.

— В республике регистрируется 11—12 видов рукокрылых. Все они имеют природоохранный статус. Какие-то виды занесены в Красную книгу России, другие — в Красную книгу РТ. Причем есть виды, которые крайне редко встречаются на территории республики. Такие как самая крупная летучая мышь республики, России и Европы — гигантская вечерница. Есть такие виды, как ночница Наттерера, — рассказал Хайрутдинов.

Биолог подчеркнул, для того чтобы работать с летучими мышами, необходимо получать соответствующее разрешение.

— К примеру, есть такой Госкомитет по биологическому разнообразию Республики Татарстан (Госкомитет по биоресурсам РТ), который как раз и выдает такие разрешения на оборот краснокнижных видов. Если на руках нет подобного документа, нет и права производить работы по отлову этих видов. И нет никаких прав на их уничтожение, — заявил Хайрутдинов.

Он отметил, что службы и компании, предлагающие услуги по уничтожению летучих мышей в помещениях, не обращаются за такими разрешениями.

— Соответственно, их действия нелегальны. И клиенты их также становятся соучастниками этого противоправного действия, — подчеркнул главный хранитель Зоологического музея КФУ.

Хайрутдинов имеет в виду статью 8.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». За нарушение этой статьи частному лицу может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическому — до одного миллиона рублей.

В Госкомитете по биоресурсам «Реальному времени» рассказали, что действительно могут назвать только один случай, когда подобное обращение поступило в их адрес, но и оно получило отказ.

Никто не умрет. Но не точно

«Реальное время» обзвонило несколько компаний, предлагающих «гарантированно избавить от летучих мышей». Корреспондент представился потенциальным клиентом, проживающим в пригороде Казани, в частном доме, чердак которого якобы оккупировали летучие мыши. В одной из фирм сообщили, что имеют обширный опыт в решении подобной проблемы и готовы «изгнать этих действительно опасных животных» из помещения размером 40—50 кв. м. за 8,5 тысячи рублей. Применять решили «холодный туман». Холодный туман — способ распыления жидкости с воздухом, при котором размер фракции жидкого вещества в виде аэрозоля не более 100 микрон. Предупредили, что использовать будут химию, поэтому после обработки «придется часок-полтора погулять». На вопрос о разрешении и лицензии сообщили, что «их деятельность по ОКВЭД не лицензируется».

Еще в одной компании готовы были помочь за 5 тысяч рублей. В качестве средства борьбы — все тот же «холодный туман», и та же история с отсутствием необходимых документов. Не удалось добиться и конкретного ответа на вопрос: «Останутся ли живы сами мыши после такого воздействия?».

Соседство без последствий

Главный хранитель Зоологического музея КФУ предложил свои способы избежать нежелательного соседства: «В первую очередь нужно сделать так, чтобы летучие мыши не смогли проникнуть в дом. Окна, большие щели, отверстия, в том числе в печных трубах, необходимо затянуть металлической мелкоячеистой сеткой.

— Если летучая мышь все-таки попала в жилое помещение, то, памятуя о том, что она может быть источником вирусного заболевания, необходимо надеть плотные кожаные перчатки, чтобы мышь не могла их прокусить. Аккуратно взять ее в руки или поместить в контейнер, вынести на улицу и выпустить, — рекомендует биолог.

Самые-самые

Представители отряда рукокрылых во многом уникальные существа. Они единственные млекопитающие, способные к настоящему и длительному полету.

Как рассказали уже крымские биологи, «мышей, окольцованных в Воронежской области, фиксировали в Крыму, так что по карте можно посчитать, и это вряд ли предел». По карте это чуть менее 1 000 км, если лететь по прямой. Также больше нет млекопитающих, у которых колени бы гнулись и в обратном направлении, как у кузнечиков. Уникальны они и в том, что их детеныши рождаются ногами вперед. Кстати, за одну беременность — только один мышонок.

— Для самого важного события мамы-мыши переворачиваются головой вверх, а детеныш выскальзывает в сложенную мешочком кожаную перепонку, прикрепляется лапками к родительнице и еще две-три недели летает балластом, — добавили ученые из Крыма.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

А спят вверх тормашками они потому, что это наименее энергозатратная позиция. В таком положении у них максимально расслаблены мышцы.

Но, пожалуй, самая удивительная особенность всех рукокрылых — это способность самостоятельно регулировать частоту дыхания и сердечных сокращений. К примеру, американский листонос-строитель может изменять частоту ударов своего сердца с 1000 до 200 в минуту. Это открытие сделали исследователи из Института орнитологии Общества Макса Планка.

А их коллеги из Бостонского университета и ряда других научных учреждений выяснили, что некоторые летучие мыши могут развивать рекордную скорость горизонтального полета. В ходе семидневного, а точнее семиночного, эксперимента с самками бразильского складчатогуба, на спинках которых ученые разместили радиопередатчики, рукокрылые развивали скорость от 90 до 160,2 километра в час. А одна из летучих мышей пролетела со скоростью 216 километров в час. До этого открытия считалось, что самые быстрые летающие животные — черный стриж (120 километров в час) и сапсан, способный в пикирующем полете развивать скорость до 322 километров в час.

Люди, потише: на крыше спят мыши

Осенью летучие мыши впадают в спячку. Они будут спать часть осени, всю зиму и практически всю весну.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— Рукокрылые, как и абсолютно все дикие животные, не выносят шума и фотовспышек. Если подобным образом беспокоить зверьков зимой, то к весне им просто не хватит энергии для выхода из гибернации (спячки, — прим. ред.), — говорят биологи.