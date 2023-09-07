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Низкая безработица — это хорошо или плохо? Что с зарплатами россиян?

16:40, 07.09.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Низкая безработица — это хорошо или плохо? Что с зарплатами россиян?
Фото: realnoevremya.ru

В Центробанке заявили, что из-за нехватки рабочей силы у россиян выросли и продолжают расти зарплаты. Часть предприятий уже увеличила их на треть, и, по всей видимости, это не предел. Средняя зарплата в июне этого года по стране составила 76 тысяч рублей, а медианная же — всего 53 тысячи рублей. Однако рост наблюдается далеко не везде — например, в сфере товаров, услуг и сельскохозяйственном секторе они растут очень неохотно. Что интересно, большинство сотрудников все равно не довольны своей зарплатой. Почему низкая безработица может представлять опасность для экономики и развития России — смотрите в обзоре «Реального времени».

«Реальное время»
ЭкономикаОбщество

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:52
    всегда было хорошо - низкая безработица
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  • Анонимно 19:35
    Кто информирует цб? Скажите им, чтобы правильно информацию давали
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Новости экономики

21:41 МСК Все новости
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