Низкая безработица — это хорошо или плохо? Что с зарплатами россиян?
В Центробанке заявили, что из-за нехватки рабочей силы у россиян выросли и продолжают расти зарплаты. Часть предприятий уже увеличила их на треть, и, по всей видимости, это не предел. Средняя зарплата в июне этого года по стране составила 76 тысяч рублей, а медианная же — всего 53 тысячи рублей. Однако рост наблюдается далеко не везде — например, в сфере товаров, услуг и сельскохозяйственном секторе они растут очень неохотно. Что интересно, большинство сотрудников все равно не довольны своей зарплатой. Почему низкая безработица может представлять опасность для экономики и развития России — смотрите в обзоре «Реального времени».
комментарии