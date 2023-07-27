«Мулла»: атнинский вариант новой классики

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 47-я

Фото: Скриншот realnoevremya.ru из видео «Спектакль «Мулла» (Туфан Миңнуллин)»/youtube.com, аккаунт «Әтнә театры»

Смотрим один из татарстанских вариантов спектакля «Мулла» по одноименной пьесе Туфана Миннуллина, который Атнинский театр ставит, превращаясь из самодеятельного, народного, деревенского в профессиональный и государственный. И следим, как это влияет на постановку, действие которой происходит в селе.

При чем тут Валиулла хазрат



В 2008 году Рамиля Фазлиева позвали в Атнинский театр поставить спектакль по пьесе «Мулла». На премьеру приехал автор, Туфан Миннуллин. В интервью нашему изданию Фазлиев говорит: «...спектакль ему понравился, он сказал, что это лучшая постановка его пьесы, а до этого он видел «Муллу» в Мензелинске и Уфе. И тогда же драматург вышел с предложением дать статус государственного театра Атнинскому драматическому театру».

К это времени народный театр в Атне существовал более 80 лет. «Мулла» получил на фестивале народных театров «Идел-йорт» гран-при. В результате в 2011-м театр стал государственным, а Фазлиева назначили его главным режиссером.

Впрочем, глава Атнинского района на 100-летие театра в своей речи отметил, что история превращения народного театра в государственный началась в 2005-м, когда ему начали передавать местное здание дома культуры.

В те же годы возникла идея снять по пьесе фильм, что и было сделано — в 2018-м. Муллу сыграл сам Фазлиев, картина явно отодвинула спектакль, который выложен на youtube-канале театра (здесь же указаны даты премьеры — 2009 год, 4—6 и 19 декабря), но его почему-то нет на официальном сайте.

Пьесу живой классик татарской драматургии Миннуллин написал в 2006 году, получив специальную премию Министерства культуры РТ в конкурсе «Новая татарская пьеса». Первой ее поставил Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури, причем главную роль играл Ильсур Казакбаев, ныне востребованный и на родине, и в Татарстане режиссер (в Кариевском, к примеру, идет его «Длинное-длинное детство» и «Ромео и Джульетта»).

Фазлиев ставил его с художником Камаловского театра Сергеем Скомороховым, который в 2012-м делал ее в Камаловском театре. Режиссер Фарид Бикчантаев открыто говорил в интервью «Петербургскому театральному журналу»: «Я не хотел брать «Муллу». Я делал все, чтобы не ставить, а однажды при встрече сказал: «Туфан агай, если начну ставить, я изменю финал и убью вашего героя». Он остолбенел… И вдруг Туфан скоропостижно умирает. После его ухода, в июне я сказал, что буду делать «Муллу», а в августе в Казани убивают, отстреливают одного из наших религиозных лидеров, Валиуллу хазрата, совершают покушение на Муфтия. Это был знак — ставь. И меняй счастливо-нравоучительный финал (я видел спектакли по этой пьесе, заканчивавшиеся молитвой Аллаху…)».

Играю сам себя и еще чуть-чуть

И это тот самый спектакль. Нельзя не заметить, что пьеса Миннуллина выстроена по схемам советской эпохи. Есть герой — мулла, приезжающий в глубинку, которая погрязла в пьянстве и воровстве, а он должен вернуть ее на светлую сторону. Есть перевоспитываемая любимая. Есть грубая темная сила. Часовая бомба в лице Валиахмета, отца которого в ссылку отправили односельчане. Миңнуллин неспроста классик — он не пишет что-то экспериментальное, пытаясь увязать архетипичный сюжет с ренессансом татарского ислама.

В Атне главную роль молодого муллы Асфандияра играет Риваль Хисматуллин, который в 17 лет пришел в театр и получил это ответственное сценическое поручение. При этом теперь он — композитор. К примеру, написал для Ильсии Бадретдиновой песню «Тынычлык кирәк!», а для Зиннура «Төшләремдә һаман сугыш бара», а с Ильвиной спел «Калдырма үзеннән». Поищите его в социальных сетях — в каждом посте он выкладывает по песне.

Главную женскую роль Налимы играли две актрисы. Одна из них, Гузель Гафарова, позже получила эту же роль в фильме. Ее мотивированная игра затмевает аскетичное существование героя, который словно не мир меняет, а наблюдает, как он рушится.

Многие ведущие актеры спектакля и сейчас играют в Атне: Айдар Валиев (играет босса, Самата Закировича), Тагир Габидуллин (Валиахмет), Марат Хабибуллин (Бадретдин), Сылу Байрамова (Муслима). Все еще в труппе один из трех Лемуров (Ильфат Шарифуллин), один из двух Амиров (Фаяз Хусаинов) и Эльбрус (Зиннур Хадиев).



Здесь декорации намеренно аскетичны, что обязательно для спектакля, который будут возить по районам. Герои играют знакомые сюжеты, ведь Атня — это не поселок, это деревня (разве что Марат Хабибуллин излишне интеллигентен для алкоголика, а Тагир Габидуллин слишком добр для человека, у которого внутри темнота). Но народный театр тем и ценен, что тут зачастую актеры играют не роли, а свои представления о ролях, хотя им, на самом деле, ничего додумывать не надо, потому что все должно быть просто. На этом фоне выпускники училищ и институтов культуры порой выглядят не очень выгодно, слишком сгущают краски.

Но нельзя не отметить, что в Атнинском районе, скажем, по состоянию на 2020-й был отмечен самый низкий уровень преступности — 427 на 100 тысяч населения. Чего не скажешь о Верхнеуслонском (2 793) и Лаишевском (1 598). Так что, видимо, мулла из спектакля приехал в какой-то другой район.