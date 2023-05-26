Олег Ганеев: «Мы наблюдаем стабильный рост спроса на продукты исламского финансирования»

Фото: пресс-служба «Сбер»

Старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев оценил для «Реального времени» итоги KazanForum 2023 и поделился взглядом на развитие продуктов исламского финансирования в России.

— В этом году Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» в соответствии с указом президента Российской Федерации получил федеральный статус. Учитывая нынешний масштаб мероприятия, какой стала его роль в развитии исламских финансов в России?

— В этом году мы увидели существенный рост числа участников и спикеров форума со всего мира. Думаю, что спустя несколько месяцев мы получим первые результаты мероприятия в виде реальных бизнес-кейсов.

KazanForum на протяжении многих лет трансформировался в устойчивую площадку для сотрудничества с представителями деловых кругов стран, в том числе Организации исламского сотрудничества, и выступает основным плацдармом для выстраивания взаимовыгодных экономических отношений на базе партнерства.

— В каких мероприятиях форума вы участвовали и какие можете назвать наиболее значимыми по итогам?

— В первую очередь мы интегрировали в деловую программу Сбербанка наш собственный Российский исламский экономический форум, который на протяжении 5 лет традиционно проводим на различных региональных площадках. И в текущих условиях эта синергия двух крупнейших бизнес-площадок с фокусом на развитие отраслей исламской экономики очень важна. Гости форума посетили образовательный курс по основам исламского финансирования, который состоялся в рамках РИЭФ, а также две панельные сессии, посвященные роли банка в развитии данного направления и значимости партнерских финансов в свете ESG-повестки.

Фото: пресс-служба «Сбер»

— В Татарстане в прошлом году Сбер открыл первый офис партнерского финансирования. Как вы оцениваете спрос на услуги по канонам шариата?

— В настоящее время мы наблюдаем стабильный рост спроса на продукты исламского финансирования со стороны розничного и корпоративного сегментов. Каждый месяц статистика показывает увеличение портфеля продуктов, соответствующих нормам шариата. С начала года было открыто более 800 розничных счетов на сумму более 73 млн рублей, в том числе несколько десятков счетов в юанях и дирхамах.

— При растущем спросе планируется ли открытие дополнительных офисов партнерского финансирования?

— Безусловно, мы планируем открывать новые офисы партнерского финансирования. В первую очередь рассматриваем регионы с высокой долей мусульманского населения, а это Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Республика Дагестан и другие республики Северного Кавказа, а также особый фокус на Москву.

— Какие продукты исламского финансирования доступны на данный момент?

— В настоящее время в офисе в Казани клиенты могут открыть текущий счет, который соответствует нормам шариата и предназначен для хранения денежных средств. Доступны продукты доверительного управления, а также БПИФ, отвечающий стандартам шариата.

Корпоративные клиенты могут воспользоваться услугой исламского рассчетно-кассового обслуживания, продуктом иджара (долгосрочная аренда с правом последующего выкупа, в соответствии с нормами шариата). Доступны карточные продукты, а также монеты, слитки и обезличенный металлический счет.

— Какими финансовыми продуктами еще можно дополнить этот сегмент в будущем, каковы планы развития направления?

— Мы планируем расширять линейку наших услуг, прежде всего в перспективе одним из самых популярных продуктов — исламской ипотекой.

Фото: пресс-служба «Сбер»

— Могут ли оказываемые по канонам шариата банковские услуги быть доступны бизнесу и физлицам, не являющимся мусульманами?

— Конечно. Партнерские финансы позиционируются в мире как банковская система не только для мусульман, а для всех, кто следует определенным этическим принципам. Достаточно отметить, что одним из мировых лидеров по объему эмиссии исламских облигаций является Ирландия, а в Великобритании внесены отдельные положения на законодательном уровне, регулирующие данное направление. Примером также может служить Малайзия, где основной объем исламского финансирования используются клиентами, не исповедующими ислам. В основе исламской системы банковских услуг действуют ограничения на финансирование любой деятельности, которая ведет к нарушениям стандартов шариата, социальной справедливости и получению необоснованной прибыли.

Стоит подчеркнуть, что исламское финансирование полностью отвечает критериям ESG-повестки, особенно в части социальной ответственности, справедливости и корпоративного управления (social и governance). Здесь мы можем говорить о том, что сфера задач финансовых институтов шире, чем извлечение прибыли.

— В этом году Госдума РФ планирует принять закон об исламском финансировании. Этот и другие предпринимаемые шаги, на ваш взгляд, приведут к тому, что эта область из некой экзотики станет атрибутом повседневной финансовой деятельности? И какие есть точки роста?

— Мы видим несколько точек развития исламского финансирования в России: во-первых, это потенциал розничного сегмента. Как я говорил выше, исламскими продуктами может пользоваться любой клиент, независимо от его вероисповедания, поскольку партнерское финансирование основано на принципах достижения всеобщего социального блага. Во-вторых, это финансирование международных сделок с рядом стран, требующих структурирования согласно условиям исламского финансирования. И третье — это развитие бизнеса по производству халяльных продуктов, в этой нише мы также видим большие перспективы. Закон создаст равные условия всем клиентам и открывает доступ к полноценной полке продуктов и услуг.