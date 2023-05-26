«Татар археографиясе»: чем ценен труд обычного имама из Зеленодольского района

Записи отдела рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан о работе над текстом 1878 года. Окончание

Фото: И.С. Панов, из книги «Очерки русской истории в памятниках быта», 1879 года. Малый минарет и руины Ханской усыпальницы Болгара.

Издательство «Милли китап» при Национальной библиотеке РТ завершает работу над очередной книгой в серии «Татар археографиясе» («Татарская археография»). Его основой стал анализ исторического труда XIX века Мингазутдина Джабали. Сотрудники отдела вели во время работы дневник, записи из которого мы, с разрешения НБРТ, публикуем.

Цитаты и народное творчество

Автор «Таварих-и Булгария ва татария» в свой труд предполагал включить цитаты из различных исторических трактатов. Так, например, были выбраны отрывки, относящиеся к истории тюрков, булгаро-татар и Волго-Уральского региона, из книги древнего мусульманского историка Мухаммеда Табари, из произведений Кадия Байдави, «Тибйан-и нафи‘» Мухаммеда Табризи, из известного «Кисас аль-анбия» Рабгузи, из труда по всемирной истории Гали-эфенди «Кунх аль-ахбар», из книги «Алты бармак» Мухаммеда Чокрыкчы-заде, из поэмы «Маарифат-намэ» («Книга знаний») Ибрагима Хакки и других источников.

Автор также большое внимание уделял произведениям татарского народного творчества, таким, например, как «Болгар бәете» («Баит о Булгаре)», «Казан бәете» («Баит о Казани»). Намечал включить в свой сборник также благодарственную оду Фахретдина Нурлати, адресованную своему устазу — просветителю Гали-ишану ат-Тунтари.

Строки Корана из персидского перевода тафсира ат-Табари. Источник: wikipedia.org

Зеленодольский район

Мингазутдин сын Сайфуллы аль-Джабали родился в 1839 году в деревне Мамадыш (Мамадыш-Акилово) ныне Зеленодольского района Республики Татарстан в образованной и благородной семье татарских религиозных деятелей. С 1863 года в течение 30 лет служил имамом в деревне Бачек (Васюково, ныне Зеленодольский район) и умер в 1892 году. Сохранился его надгробный камень на кладбище деревни Бачек (Васюково).

Автор труда «Таварих-и Булгария и татария» Мингазутдин Джабали изучал древние эпитафии и оставил различные письменные сведения о них. Отдельно необходимо отметить, что им были описаны старинные мусульманские надгробные камни с арабской графикой в чувашских деревнях Нагорной стороны.

Также он сделал зарисовки древнего надгробного памятника кладбища деревни Бачек (Васюково), где он служил имамом. Несмотря на то, что при прочтении датировки и некоторых других сведений из эпитафии им были допущены погрешности, он переписал все сведения из текста камня вплоть до самых нижних строк.

Для науки данные записи и информация представляют особый интерес, так как текст надгробия, датируемого 1540 годом, на кладбище деревни Бачек (Васюково) сохранился до наших дней не полностью.

Мечеть села Васюково. Фото: Максим Платонов

Обычный имам

То, что обычный деревенский имам Мингазутдин Джабали взялся в 1878 году за такой серьезный труд, как написание истории татарского народа, невозможно переоценить, это было личным героическим поступком для того сложного времени.

Несмотря на то, что его произведение сохранилось до наших дней не полностью, в процессе исследования исторических воззрений татар и развития исторической науки в ХIХ веке оно заслуживает тщательного изучения и научной оценки.

Сотрудник библиотеки — археограф и текстолог — взялся за изучение и подготовку к публикации данного труда, посвященного истории татарского народа. Более глубокое изучение и научная оценка мыслей и воззрений автора этого произведения является задачей ученых-историков.

Считаем, что наши современники — жители деревни Бачек (Васюково) и всего Зеленодольского района, а также Нагорной стороны — по праву могут гордиться своим земляком.

Книга-исследование из серии «Татарская археография» в скором времени увидит свет.